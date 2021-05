Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Hexaware, der am schnellsten wachsende Anbieter von hochmodernen Dienstleistungen in den Bereichen IT, Business Process Outsourcing (BPO) und Consulting, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen in der IT-Sourcing-Studie 2021 für den Raum Belux von Whitelane Research den ersten Platz in Bezug auf die allgemeine Kundenzufriedenheit belegt hat. Whitelane Research ist eine führende unabhängige Organisation, die sich auf IT-Outsourcing-Studien zu Trends und Zufriedenheit in ganz Europa spezialisiert hat. In der Studie erhielt Hexaware eine hohe Bewertung von 85 % für die Region Belux.Mehr als 200 Teilnehmer der ausgabefreudigsten europäischen IT-Organisationen in der Region Belux haben über 560 einzigartige IT-Sourcing-Beziehungen und über 580 Cloud-Sourcing-Beziehungen bewertet. Zudem wurden 36 IT/Cloud-Dienstleister anhand der Meinung ihrer Kunden bewertet und klassifiziert. Jeder Dienstleister benötigt mindestens acht Kundenbewertungen zur allgemeinen Zufriedenheit und mindestens sieben Kundenbewertungen für die jeweiligen IT-Bereiche. Die Studienergebnisse basieren ausschließlich auf den Daten, die sich aus den Antworten der Befragten in der Marktstudie ergeben.In der Belux-Studie ergaben sich die folgenden hervorragenden Ergebnisse für Hexaware.- Platz 1 für:- Zufriedenheit nach IT-Bereich in Anwendungsentwicklung, Wartungund Tests Qualität der Kontoverwaltung Vertragliche Flexibilität- Platz 2 für:- Innovation Proaktivität Geschäftsverständnis PreisklasseInsgesamt hat Hexaware in der Region Belux in den meisten Leistungskennzahlen gut abgeschnitten und lag in der Studie deutlich über dem Branchendurchschnitt - ein bemerkenswertes Wachstum hinsichtlich der Tatsache, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr gar nicht in der Region platziert war.Alexander Mueller, Vice President für Kontinentaleuropa bei Hexaware, erklärte zur der starken Leistung in der Region Belux: "Wir freuen uns über die große Kundenzufriedenheit in der Region Belux. Dieses neue Wachstum basiert auf einer Automatisierungsstrategie und ausgezeichneten Fachkenntnissen in den Bereichen Cloud, Digital und KI. Wir freuen uns darauf, im Zeitalter der digitalen Disruption mehr Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen."Whitelane research (https://whitelane.com/) die sich speziell mit Forschung und Events im Bereich (Out-)Sourcing beschäftigt. Die Studie klassifiziert wichtige IT-Dienstleister basierend auf unterschiedlichen Leistungskennzahlen und gilt als eine der repräsentativsten und zuverlässigsten Informationsquellen zum Outsourcingmarkt.Informationen zu HexawareInformationen zu Hexaware finden Sie auf http://www.hexaware.comSafe Harbor Statement: http://hexaware.com/investors/Pressekontakt:Sreedatri Chatterjeesreedatric@hexaware.comLogo - http://mma.prnewswire.com/media/530945/Hexaware_Rebranding_Logo.jpgOriginal-Content von: Hexaware Technologies Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77934/4915569