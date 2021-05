Chinas Mars-Rover Zhurong landet in den nächsten Tagen, vielleicht schon am Samstag, auf dem Roten Planeten. Auch den chinesischen Wissenschaftlern stehen "sieben Minuten Terror" bevor. Am 18. Februar landete der Nasa-Rover Perseverance auf dem Mars. Jetzt, rund drei Monate später, startet China die Landevorbereitungen für seine Raumsonde Tianwen-1. Die befindet sich seit Februar in der Umlaufbahn des Roten Planeten - mit dem chinesischen Mars-Rover Zhurong an Bord. Die Landung des Rovers könnte in wenigen Stunden, am Samstagmorgen Pekinger Zeit, erfolgen. Der von der ...

