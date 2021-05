Die großen Aktienindizes weisen derzeit einige Kurs-Gaps auf, die einen nicht stören müssen, aber durchaus Anlass bieten, über die Antriebsfaktoren der Kursbewegungen in dieser Woche nachzudenken. Charttechnisch sieht der DJIA noch besser aus als der S&P 500 und dieser als der Nasdaq 100. Allerdings bleibt auch die seit dem Corona-Crash im März 2020 erzielte Outperformance des Nasdaq 100 gegenüber den beiden anderen Indizes. Es bleibt in diesem Zusammenhang die Frage offen, wie sich die Technologieunternehmen in einem Umfeld steigender Zinsen schlagen ...

