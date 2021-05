DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 15.468 Pkt - Bayer mit US-Urteil schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--In einem freundlichen Umfeld geriet die Bayer-Aktie unter Druck. Im Streit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup hat der Chemieriese in den USA eine weitere Niederlage erlitten. Ein Bundesberufungsgericht in San Francisco bestätigte am Freitag eine Verurteilung des Konzerns zu rund 25 Millionen Dollar (knapp 21 Millionen Euro) Schadenersatz an einen an Krebs erkrankten Kläger. Bayer zeigte sich "enttäuscht" über das Urteil und kündigte Rechtsmittel bis hin zum Obersten US-Gerichtshof an. Die Aktie verbilligte sich nach Auskunft eines Händlers von Lang & Schwarz um 4 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.468 15.417 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

