Ynvisible Interactive Inc. (das "Unternehmen" oder "Ynvisible") (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) hat einen Wertpapierkaufvertrag für eine Privatplatzierung seiner Stammaktien ("Stammaktien") und Optionsscheine zum Erwerb von Stammaktien ("Optionsscheine") an ausschließlich institutionelle Investoren abgeschlossen, die dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt rund 12 Millionen CAD einbringen wird (die "Privatplatzierung"). Im Zuge der Privatplatzierung wird das Unternehmen bis zu 19.992.003 Stammaktien und Optionsscheine zum Kauf von bis zu 19.992.003 Stammaktien zu einem Preis von 0,61 CAD je Stammaktie und zugehörigem Optionsschein ausgeben. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,76 CAD je Stammaktie zu einem freigewählten Zeitpunkt vor Ablauf einer 3-Jahres-Frist ab Abschlussdatum der Privatplatzierung (das "Abschlussdatum").

A.G.P./Alliance Global Partners (der "Vermittler") agiert als exklusiver Vermittler für die Privatplatzierung in den USA.

Die im Rahmen der Privatplatzierung auszugebenden Stammaktien und Optionsscheine werden über einen Prospektnachtrag des Basisprospekts des Unternehmens vom 10. Mai 2021 (zusammen der "Prospektnachtrag") qualifiziert, der in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Québec, eingereicht werden wird. In den USA werden die Stammaktien, Optionsscheine und die bei Ausübung der Optionsscheine auszugebenden Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmeregelungen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "U.S. Securities Act") und bestimmter anderer Rechtsordnungen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten.

Zum Abschlussdatum erhält der Vermittler (i) eine Barprovision in Höhe von 7,0 des gesamten Bruttoerlöses aus dem Verkauf der Stammaktien und Optionsscheine und (ii) Optionsscheine (die "Vermittler-Optionsscheine") im Wert von 5,0 der im Zuge der Privatplatzierung verkauften Stammaktien. Jeder Vermittler-Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,61 CAD je Stammaktie für einen Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlussdatum.

Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird voraussichtlich für den Erwerb von Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Einzelheiten über die spezifische Verwendung des Erlöses werden im Prospektnachtrag veröffentlicht.

Als Abschlussdatum erwartet das Unternehmen den 18. Mai 2021. Das Unternehmen wird die Notierung der bei der Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien und der den Optionsscheinen zugrunde liegenden Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") beantragen. Die Privatplatzierung unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erteilung aller erforderlichen behördlichen und börslichen Genehmigungen (darunter die Zustimmung der TSXV).

Personen mit Wohnsitz in Kanada werden Wertpapiere weder angeboten, noch an sie verkauft.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und es wird im Zusammenhang mit der Privatplatzierung auch kein Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner kanadischen Gerichtsbarkeit stattfinden. Durch die vorliegende Pressemitteilung werden weder Aktien zum Verkauf angeboten, noch Angebote zum Kauf eingeholt. Der Verkauf von Aktien in Staaten und Gerichtsbarkeiten, in denen ein solches Angebot vor Erteilung der Zulassung gegen dort geltendes Recht verstoßen würde, ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Die vorliegende Presseinformation stellt kein Angebot von in den USA käuflichen Wertpapieren dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert und dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß den U.S. Federal Securities Laws und den U.S. State Securities Laws registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen befreit.

ÜBER YNVISIBLE INTERACTIVE INC.

Ynvisible strebt eine Führungsrolle im aufstrebenden Sektor der gedruckten und flexiblen Elektronik an. Aufgrund der Kosten- und Effizienzvorteile gegenüber konventioneller Elektronik ist die gedruckte Elektronik ein Schlüsselfaktor für die massenhafte Verbreitung des Internets der Dinge ("IoT") und von Smart Objects. Ynvisible verfügt über Erfahrung, Know-how und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Grafiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen) mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible sind verfügbar unter www.ynvisible.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über den Abschluss der Privatplatzierung, den Zeitpunkt des Abschlusses der Privatplatzierung, die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung und den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht in vollem Umfang faktenbasiert sind, einschließlich von Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen können im Allgemeinen anhand von entsprechenden Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten identifiziert werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Veröffentlichung von zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Markt- und andere Bedingungen, Volatilität des Handelskurses der Stammaktien, Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Privatplatzierung zu erhalten, Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen; die Fähigkeit, die Betriebsausgaben zu kontrollieren, die sich negativ auf die Finanzlage des Unternehmens auswirken können; die Fähigkeit, wettbewerbsfähig zu bleiben, da andere, finanziell besser ausgestattete Konkurrenten konkurrenzfähige Produkte entwickeln und auf den Markt bringen; regulatorische Unwägbarkeiten; der Zugang zu Ausrüstung; Marktbedingungen und die Nachfrage und Preisgestaltung für Produkte; die Beziehungen von Ynvisible zu seinen Kunden und Geschäftspartnern; die Fähigkeit von Ynvisible, erfolgreich und rechtzeitig neue Produkte auf den Markt zu bringen, die den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden; die Fähigkeit, qualifiziertes Personal einzustellen, zu halten und zu motivieren; der Wettbewerb in der Branche; die Auswirkungen von technologischen Veränderungen auf die Produkte und die Branche; die Fähigkeit, neue und innovative Produkte zu entwickeln; die Fähigkeit, unsere geistigen Eigentumsrechte erfolgreich aufrechtzuerhalten und durchzusetzen und Ansprüche Dritter wegen Verletzung ihrer geistigen Eigentumsrechte abzuwehren; die Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten über geistiges Eigentum, die das Geschäft wesentlich und nachteilig beeinflussen könnten; die Fähigkeit, das Betriebskapital zu verwalten; und die Abhängigkeit von hochrangigen Führungskräften. Es besteht die Möglichkeit, dass Ynvisible seine Pläne, Projektionen oder Erwartungen nicht verwirklichen kann. Solche Aussagen und Angaben beruhen auf zahlreichen Annahmen im Hinblick auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich der Nachfrage nach seinen Produkten, ein ungehinderter Geschäftsbetrieb ohne Beeinträchtigung durch Regulierungen oder Gesetze, erwartete Kosten, die Fähigkeit, ausreichendes Kapital aufzunehmen, um seine Geschäftspläne zu verwirklichen und die Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Diese Warnhinweise beziehen sich ausdrücklich auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen. Dem Leser wird empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat das Unternehmen keinerlei Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe. Außerdem ist das Unternehmen nicht dazu verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die Inhalte dieser Pressemitteilung zu kommentieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

