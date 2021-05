von Jörg Lang, Euro am Sonntag Eine Gruppe wird aufgeteilt in Schnelle und Langsame. Und weil der Kapitalmarkt die Schnellen mehr aufwertet als die Langsamen verlieren, können Werte geschaffen werden. Im Fall der Aktie von IBM (ISIN: US 459 200 101 4) hält sich die Euphorie bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...