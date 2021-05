Auch in der zurückliegenden Börsenwoche vom 03. - 07.05. setzte sich der Aufwärtstrend der internationalen Aktienmärke nahtlos fort, so dass der MSCI World (Euro)-Index weitere + 0,5 % gewann und die Handelswoche mit einem neuen historischen Rekordstand beendete.Allerdings zeigte sich in der letzten Woche infolge der hartnäckig steigenden Inflations- und Zinsängste unter den Anlegern (gerade in den USA) branchenseitig erneut ein sehr differenziertes Bild innerhalb dieses Gesamtmarktanstiegs, indem das von Zinsanstiegserwartungen üblicherweise ...

