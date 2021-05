Geothermie ist ein breites Feld. So ist zum Beispiel der deutsche Wärmepumpenmarkt im vergangenen Jahr um 37 % gewachsen. Wenn es jedoch um größere Kraftwerke mit tieferen Bohrungen geht, dann hört man nur wenig. Gerade einmal 38 Anlagen waren 2020 in Deutschland in Betrieb mit einer Wärmeleistung von 349,71 Megawatt und spärlichen 47 Megawatt elektrischer Leistung. Zum Vergleich: Allein der Solarpark Werneuchen leistet in der Spitze 187 Megawatt. Doch angesichts der immer ambitionierteren Ziele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...