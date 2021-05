Ist Warren Buffett out? Alle Jubeljahre wieder gibt es eine solche These. Wenn wir beispielsweise einen Blick auf die vergangenen knapp zwei Jahrzehnte werfen, erkennen wir Kritik während der Zeit der Dotcom-Blase. Aber vor allem auch in den letzten Jahren. Sein Meiden von Tech-Aktien, der Verzicht auf Rendite und selbst das Nichtinvestieren im Corona-Crash führten dazu, dass so mancher Investor gerne am Stuhl des Orakels von Omaha sägte. Auch jetzt geht es weiter, wobei Warren Buffett kurzfristig ...

