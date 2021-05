Wow, was für ein Comeback von BioNTech! Das deutsche Biotech-Unternehmen kann eine Menge Schwung mitnehmen. Der Kurs schießt kurz vor dem Wochenende nochmal kräftig in die Höhe und kann fast zweistellig zulegen! Nachdem es zuletzt arge Probleme an der Börse gab, ist das ein tolles Zeichen für die Anleger, die nun wieder neuen Mut schöpfen!

Download-Tipp: Setzt man mit BioNTech also auf das richtige Pferd? Diese Aktie könnte Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Die Kursaussichten sind scheinbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...