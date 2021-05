Oliver Zipse sichert sich ab. Auf der Hauptversammlung von BMW (DE0005190003) wurde mehr als deutlich, dass man so "grün" wie irgend möglich werden will. Es sind ungewohnte Worte von einem der wichtigsten Automanager Deutschlands, der eigentlich für die "Freude am Fahren" steht. Stattdessen steht nun einzig und allein das Thema Klimaschutz an erster Stelle bei BMW, wobei man in der Praxis jedoch keineswegs alles auf eine Karte setzt. BMW fokussiert sich nicht einseitig auf Elektroautos, sondern kündigte eine wasserstoffbetriebene Kleinserie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...