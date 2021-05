Gold per saldo aufwärtsIn der abgelaufenen Handelswoche wurden die Investoren durch neue Inflationsdaten in den USA aufgeschreckt, die die Zinsängste erneut aufflammen ließen. Die Rendite der 10-jährgen US-Treasury stieg von 1,58 % auf 1,64 %, und jene der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe sprang von - 0,218 % auf - 0,124 %.Im Zuge dessen hatten die Aktienmärkte erst einen Schwächeanfall, konnten aber im Wochenverlauf einen Teil der Verluste wieder aufholen bzw. diese ausgleichen. Der DAX legte in diesem Umfeld per ...

Den vollständigen Artikel lesen ...