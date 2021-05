Bonn/Berlin (ots) - Der ehemalige Bundesschatzmeister und Ehrenvorsitzende der FDP, Hermann Otto Solms, ist mit dem aktuellen Zustand der FDP sehr zufrieden. Im phoenix-Interview erklärt Solms am Rande des Bundesparteitags: "Ich bin 50 Jahre in der FDP und habe noch keine Phase erlebt, in der die Partei so geschlossen war und inhaltlich auch so übereinstimmend gehandelt und gesprochen hat." Die Partei habe es geschafft, sich als unabhängige Kraft in der Mitte der deutschen Parteienlandschaft zu etablieren. "Das war wichtiger als die Marotten der einzelnen Mitglieder."



Mit Blick auf die Bundestagswahl zeigt sich Solms daher zuversichtlich. Das Wahlprogramm spreche für sich: "Wir müssen uns immer an unseren Inhalten orientieren, die Wähler kommen dann schon von alleine zu uns." Solms behauptet, die FDP-Wähler:innen seien die intelligenteren.



Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf dem phoenix-YouTube-Kanal.



