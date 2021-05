Seit mehr als 13 Monaten erfreuen sich die Investoren an einer rekordverdächtigen Erholungsrallye an der Wall Street. Seit der fast 125 Jahre alte Dow Jones Industrial Average (WKN:969420), der S&P 500 (WKN: A0AET0) und der technologielastige Nasdaq Composite (WKN:969427) am 23. März 2020 ihre Baisse-Tiefs erreichten, hat dieses Trio jeweils 83 %, 87 % und 103 % Rendite gebracht. Aber die Geschichte erzählt uns etwas Anderes. Sollte die Geschichte wieder einmal Recht behalten, könnte ein Crash an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...