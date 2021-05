Eine turbulente DAX-Woche mit Blick nun wieder zum Rekordhoch liegt hinter uns. Gelingt nach dem Durchlauf der Range dieses Meisterstück? Unveränderte Handelswoche: Wirklich? In der vergangenen Handelswoche gab es die Spaltung der Marktphasen in eine schnelle Schwächephase und die darauffolgende Erholung. Dabei zog der DAX vor allem in der zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...