* Bitcoin ist kein Inflationsschutz, sondern Spekulation pur* Ein klares charttechnisches Kaufsignal für Gold* Die Geldentwertung hat Fahrt aufgenommen* Die Zentralbanken sitzen in der selbstgestellten Falle* Mit Gold und anderen ausgewählten Investments schützen und vermehren Sie Ihr Vermögen* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Millionenverluste einer Universität durch den Betrieb eines Pferdezentrums

Liebe Leser,



Sie wissen, was ich von Bitcoin und anderen Kryptowährungen halte - nichts! Sie sind lediglich die besonders kuriose Spitze der riesigen Spekulationsblase, die sich an den Finanz- und Immobilienmärkten gebildet hat. Viele behaupten zwar, Kryptowährungen seien das neue unabhängige Zahlungsmittel. Dass dem nicht so ist, konnten Sie diese Woche wieder erleben.



Tesla-Gründer und bisheriger Bitcoin-Cheerleader Elon Musk, der erst vor kurzem ein Bitcoin-Paket in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar erworben hatte und auch Zahlungen in Bitcoin für seine Elektroautos befürwortete, hat nun einen Rückzieher gemacht und Bitcoin als Zahlungsmittel wieder aufgehoben - weil beim Mining sehr viel Strom verbraucht wird! Ich bin gespannt, ob dieser geniale Verkäufer irgendwann bemerkt, dass auch Elektroautos sehr viel Strom verbrauchen.

