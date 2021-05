Der Deutsche Aktienindex hat am Donnerstagmorgen eine kräftige Rallye eingeleitet. Der Index sprang ausgehend vom Tagestief bei 14.816 Zählern um vier Punkte nach oben. Am Freitag sattelte der Kurs dann weitere 200 Punkte auf, sodass der Dax letztlich mit 15.417 Punkten ins Wochenende ging. Immerhin der zweithöchste Schlusskurs in der gesamten Dax-Historie. Die Indikation des Brokers Lang & Schwarz (am Wochenende ...

