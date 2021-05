Unterföhring (ots) -- Am Dienstag beleuchtet Sky Sport News die unterschiedlichen Dimensionen von Diversity anhand von Beispielen aus der Sportwelt- In der Regel zu jeder vollen und halben Stunde thematisiert der Sportnachrichtendender jeweils einen Aspekt in Talks, Schalten und Beiträgen- Studiogast ist Dr. Lorenz Narku Laing (Diversity-Trainer und Gründer der Vielfaltsprojekte GmbH), darüber hinaus stehen unter anderem Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff, Werder-Präsident Dr. Hubertus Hess-Grunewald und Balian Buschbaum per Schalte zur Verfügung- Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbarUnterföhring (ots) - Unterföhring, 16. Mai 2021 - Am Dienstag, 18. Mai ist der Deutsche Diversity-Tag. Mit zahlreichen Aktionen wird an diesem Tag auf Initiative des Charta der Vielfalt e. V. (https://www.charta-der-vielfalt.de/aktivitaeten/deutscher-diversity-tag/) auf die Vielfältigkeit der Gesellschaft aufmerksam gemacht. Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt und der Berliner Erklärung bekennt sich auch Sky Deutschland zu einer gerechten Vertretung von Menschen mit unterschiedlichem ethnischen Hintergrund, Geschlecht, körperlichen Einschränkungen und sexueller Orientierung im Unternehmen und der Gesellschaft.Anlässlich des Aktionstages widmet Sky Sport News dem Vielfaltsgedanken einen Thementag. Neben dem aktuellen sportlichen Tagesgeschehen steht am Dienstag ab 9.00 Uhr in der Regel zu jeder vollen und halben Stunde Diversity im Fokus. In mehreren Talks, Schalten und Beiträgen berichtet der Sportnachrichtensender den ganzen Tag über das Thema und stellt beispielhaft an Persönlichkeiten und Projekten aus der Welt des Sports die unterschiedlichen Dimensionen von Diversity vor.Zu Gast im Studio ist Dr. Lorenz Narku Laing, Diversity-Trainer, Politik- und Sozialwissenschaftler sowie Gründer und Geschäftsführer der Vielfaltsprojekte GmbH. Er wird über den Umgang mit diskriminierender Sprache, Rassismus und der Bewegung "Black Lives Matter" im Sport sprechen. Live zugeschaltet sein wird unter anderem Dr. Hubertus Hess-Grunewald, Präsident des Sport-Vereins Werder-Bremen zum Thema Inklusion. Außerdem seht Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff für ein Gespräch über das Diversity-Engagement von Lewis Hamilton und dem gesamten Formel-1-Team zur Verfügung.Darüber hinaus spricht Sky Sport News mit Balian Buschbaum, der unter seinem Geburtsnamen Yvonne Buschbaum im Stabhochsprung der Frauen zwei Mal EM-Bronze und den sechsten Platz bei den Olympischen Spielen 2000 errang. Heute ist er Bestsellerautor, Erfolgscoach und Speaker, der anderen mit seiner Erfahrung helfen will. Dass auch im Spitzensport die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein großes Thema ist, erzählt die WM-Zweite und zweifache Europameisterin Cindy Roleder. Über 100 Meter Hürden war sie bereits für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert, muss diese Leistung nach der Corona-bedingten Verschiebung aber erneut erbringen - und das, nachdem die 31-Jährige im Januar dieses Jahres Mutter wurde.Neben den genannten Gästen begrüßt Sky Sport News an diesem Tag eine Vielzahl an weiteren Persönlichkeiten rund um den Sport per Schalte. Auch in mehreren Beiträgen wird Diversity im Sport-Alltag beleuchtet, unter anderem am Beispiel des schwul-lesbischen HSV-Fanclubs "Volksparjunxx" und des Vereins Maccabi München, der sich auf den Fußballplätzen regelmäßig antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt sieht.Sky Sport News - mehr als SportnachrichtenSky Sport News ging am 1. Dezember 2011 auf Sendung und ist der erste und bis heute einzige 24-Stunden-Sportnachrichtensender im deutschen Fernsehen. Der Sender berichtet im Rolling-News-Prinzip rund um die Uhr umfassend und topaktuell aus der Welt des Sports - 24 Stunden täglich, sieben Tage pro Woche. Mit seinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist Sky Sport News immer ganz nah dran am Geschehen und informiert über alle wichtigen Sportereignisse. Seit Dezember 2016 ist Sky Sport News im Free-TV sowie im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen.Doch Sky Sport News bietet mehr als reine Sportnachrichten. In den knapp zehn Jahren seines Bestehens hat sich der Sender kontinuierlich weiterentwickelt und hat heute neben topaktuellen News auch eine Vielzahl an regelmäßigen Formaten und Specials im Programm. Dazu zählen unter anderem am Sonntag der langjährige Talk "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" und die Sendung "Meine Geschichte - das Leben von...", in der Persönlichkeiten aus der Welt des Sports in ihrem privaten Umfeld vorgestellt werden. Weitere regelmäßige Sendungen sind das wöchentliche "Transfer Update" und die Live-Begleitung der UEFA Champions League im Free-TV in "Champions Corner".Auch vor jedem Bundesliga-Spieltag sind Fans bei Sky Sport News an der richtigen Adresse. In der Taktik-Challenge "Matchplan" präsentieren immer donnerstags zwei Trainer bei Moderator Jan Henkel ihren Matchplan für eine Partie des anstehenden Spieltags. Darüber hinaus liefert das Vorschau-Magazin "Bundesliga Weekly" Einblicke ins deutsche Fußball-Oberhaus. In den Sendungen "Letzte Frage, bitte!" und "Gesagt. Gemeint!" zeigt Sky Sport News alles Wissenswerte aus den Pressekonferenzen der Vereine vor dem Bundesliga-Spieltag - sowohl als Live-Übertragungen als auch in der Analyse der wichtigsten Aussagen.Weitere Formate sind das innovative und interaktive Quiz "KönigFußball - Weißt du mehr als wir?", das Motorsport-Magazin "Warm Up", mit dem Sky Sport News in jedes Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 startet, und "Sky Gym - Train & Talk", in dem Nele Schenker jeden Monat Persönlichkeiten des Sports trifft, um mit ihnen gemeinsam ein Fitness-Work-Out zu absolvieren und über ganz persönliche Dinge rund um ihre Profi-Karriere zu sprechen.