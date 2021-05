Das COMPUTEX Forum, einer der wichtigsten weltweiten Technologiegipfel, und seine Diskussionsthemen haben schon immer große Aufmerksamkeit gefunden. Das COMPUTEX Forum am 2. und 3. Juni widmet sich dem Thema "Das neue Zeitalter der Intelligenz", um die Diskussion über zukünftige Technologietrends zu ermöglichen. TAITRA gab die Redner bekannt, die die wichtigsten Anwendungen von 5G, KI, IoT und Elektrofahrzeugen besprechen und die Geschäftsstrategien im postpandemischen Zeitalter grundlegend erörtern werden.

Vier Themen mit Schwerpunkt Anwendungen und Entwicklung in der IT

Am Mittwochmorgen, den 2. Juni, behandelt das COMPUTEX Forum das Thema "KIoT-Entwicklung". Führende Halbleiter-Giganten wie Intel, Micron, NVIDIA und Supermicro erkunden ihre Möglichkeiten zur Beschleunig von geschäftlichen Chancen im 5G-Zeitalter.

Nachmittags eröffnet NXP Semiconductors die Sitzung "AI Empowerment" mit Einblicken in seine Vision und wird dann Diskussionen zu Secure Edge und AI Empowerment in verschiedenen Anwendungsbereichen leiten. Da KI in verschiedenen Anwendungen immer weitere Verbreitung findet, werden Arm, Delta Electronics, Micron und Check Point Software ihre neuesten Lösungen in verschiedenen Bereichen vorstellen.

Die Sitzung am Donnerstagmorgen, 3. Juni, behandelt "Wichtige Technologie" mit Referenten von weltweiten Unternehmen wie Quanta Cloud Technology, Siemens und WIN Semiconductors sowie dem Mobilfunkbetreiber Far EasTone Telecom. Diese Sitzung erörtert die Entwicklung potenzieller 5G-Anwendungen in der Fertigungs-, Gesundheits- und Automobilindustrie, die die 5G-Landschaft in Zukunft neu prägen werden.

Am 3. Juni befasst sich die letzte Sitzung am Nachmittag mit "Technologie von morgen". IBM, NVIDIA und Qualcomm werden an einer vertieften Debatte über zukünftige Anwendungen von Quantencomputern, KI als Treiber der künftigen Arbeit und Zusammenarbeit und selbstfahrende Autos teilnehmen.

Das COMPUTEX Forum wird es als Livestream auf der COMPUTEXVirtual Platform geben

Jedes Jahr präsentiert die COMPUTEX wertvolle Informationen über die Lieferkette und globalen Trends der Branche. In diesem Jahr wird das Publikum weltweit die neueste Technologie in der ersten Reihe entdecken und verfolgen können. Alle Sitzungen des COMPUTEX Forum werden am 2. und 3. Juni auf der offiziellen Plattform COMPUTEXVirtual live gestreamt.

Das COMPUTEX Forum wird vom Büro für Außenhandel des Wirtschaftsministeriums und dem Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) gemeinsam organisiert. Eine Registrierung für das COMPUTEX Forum ist ab sofort möglich:

https://virtual.computextaipei.com.tw/events

Hier finden Sie aktuelle Informationen:

Website der COMPUTEX: https://www.computextaipei.com.tw/

Website von InnoVEX: https://www.innovex.com.tw/

Über COMPUTEX TAIPEI (auch COMPUTEX):

Die im Jahr 1981 ins Leben gerufene COMPUTEX ist eine der weltweit führenden Messen für IKT, IoT und Startups mit einer kompletten Lieferkette und IoT-Ökosystemen. COMPUTEX wird gemeinsam von der Handelsförderungsorganisation TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) und der Taipei Computer Association (TCA) veranstaltet. Basierend auf Taiwans kompletten IKT-Clustern deckt COMPUTEX das gesamte Spektrum der IKT-Branche ab, von etablierten Marken bis hin zu Startup-Unternehmen und von der IKT-Lieferkette bis hin zu IoT-Ökosystemen. Seine starken FuE-Kompetenzen, großen Herstellungskapazitäten und der gute Schutz geistiger Eigentumsrechte machen Taiwan zu einem strategischen Ziel für ausländische Unternehmen und Investoren, die nach Partnern in den globalen Technologie-Ökosystemen suchen. Folgen Sie der COMPUTEX auf ihrer Website unter www.computextaipei.com.tw und auf Twitter @computex_taipei mit dem Hashtag COMPUTEX.

Über COMPUTEX 2021 Hybrid

Als Technologie-Pionier hat COMPUTEX eine Vorreiterrolle bei der Bewältigung der digitalen Transformation übernommen. COMPUTEX wird im Jahr 2021 die Messeplattform "COMPUTEX 2021 Hybrid" im Format "Online-Merge-Offline" (OMO) einführen. Der Veranstalter, der taiwanesische Rat für Außenhandelsförderung (Taiwan External Trade Development Council, TAITRA), möchte durch die Kombination von COMPUTEXVirtual mit der Ausstellung vor Ort ein außergewöhnliches Messeerlebnis bieten. In Zusammenarbeit mit dem taiwanesischen Einhorn-Startup Appier bringt der TAITRA KI-Computing-Fähigkeiten in die Ausstellung ein, um COMPUTEX als globales Modell zu etablieren.

Über TAITRA

Der 1970 ins Leben gerufene TAITRA ist die führende Non-Profit-Handelsförderungsorganisation in Taiwan. Von Regierung und Industrieverbänden getragen, unterstützt TAITRA Firmen beim Ausbau ihrer weltweiten Reichweite. TAITRA mit Hauptsitz in Taipeh beschäftigt ein Team von 1.300 Spezialisten und unterhält fünf lokale Niederlassungen in Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan und Kaohsiung sowie 63 Auslandsniederlassungen. Zusammen mit dem Taipei World Trade Center (TWTC) und dem Taiwan Trade Center (TTC) hat TAITRA ein weltweites Netzwerk zur Förderung des Welthandels gebildet.

