Drägerwerk (DRW3): die Aktie des Herstellers für Beatmungstechnik hat wieder Luft nach oben! >>> PANDEMIE-Gewinner !!! <<<

Das Traditionsunternehmen aus Lübeck erscheint momentan günstig bewertet. KGV 6.16 (2020) und 8.79 (2021e). Drägerwerk (DRW3) am 20er-EMA mit Pullback-Setup!

Symbol: DRW3 ISIN: DE0005550636

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:

Rückblick: Das Wertpapier konnte im Auf und Ab der Pandemie-Nachrichten ein Kursplus von rund 8 Prozent verzeichnen. Das Allzeithoch von Ende März 2020, als eine verstärkte Nachfrage aus aller Welt nach Beatmungsgeräten einsetzte, konnte nicht mehr erreicht werden. Derzeit notiert die Aktie von Drägerwerk nach einem Pullback vom Pivot-Hoch am 20er-EMA. Die wiederholte Umkehr am 50er-EMA und die lange Lunte der Tageskerze vom Donnerstag deuten an, dass der nächste Kursschub gen Norden bald kommen könnte.

Chart vom 14.05.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 74.05 EUR











Meine Expertenmeinung zu DRW3

Meinung: Die globalen Corona-Lage - man denke an Indien und die von dort stammenden Mutanten - lässt erwarten, dass der Bedarf an Beatmungsgeräten weiter anhält. Die grundsoliden fundamentalen Kennzahlen sprechen ebenfalls für das Lübecker Traditionsunternehmen. So meldete man für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzzuwachs von 22.49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn stieg um +638,40 Prozent. Das KGV mit 6.16 (2020) beziehungsweise 8.79 (2021e) weisen auf eine recht günstige Bewertung hin.

Setup:Den Trigger setzen wir über der Tageskerze vom Donnerstag, das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 29. April. Für den Stopp Loss finden wir je nach Strategie geeignete Unterstützungslinien. Weitere Details zu diesem Long-Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in DRW3.

Veröffentlichungsdatum: 16.05.2021

