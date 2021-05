Henkel (WKN: 604843) konnte im ersten Quartal 2021 mit seinen Zahlen überzeugen. Der DAX-Konzern steigerte seinen Konzernumsatz organisch um 7,7 %. Verantwortlich war hierfür vor allem das Segment für Klebstofftechnologien. Der Bereich trug in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 47 % zum Umsatz von Henkel bei und wuchs organisch um 13 %. Dabei profitierte der Unternehmensteil von der starken Erholung in allen Geschäftsfeldern. Henkel ist breit diversifiziert in den Geschäftsfeldern Automobil ...

