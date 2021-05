Nur 61 Prozent der deutschen Bahnstrecken sind elektrifiziert. Der Rest wird in der Regel mit Diesel-Antrieben abgedeckt. Das soll sich auch mithilfe von Brennstoffzellen-Technologie ändern. Die deutschen Bahnstrecken sind in einem weit geringeren Maße elektrifiziert als es die Öffentlichkeitsarbeit der Bahn suggerieren will. Immer noch 39 Prozent aller Strecken müssen mit anderen Antrieben abgedeckt werden. Dazu kommen in der Regel Diesel-Triebwagen und Lokomotiven zum Einsatz. Deutschland: Fast 40 Prozent der Bahnstrecken ohne Oberleitung Das Bundesverkehrsministerium will weitere...

