Erst in der vergangenen Woche haben die beiden vom Staat geretteten Fluggesellschaften Lufthansa und Condor ihren Streit um Zubringerflüge auf Eis gelegt. Am Wochenende nun kommt eine weitere gute Nachricht für den finanziell heftig angeschlagenen Ferienflieger: Condor steht offenbar kurz davor, einen neuen Geldgeber zu finden. Das Management verhandele derzeit mit mindestens zwei Investoren, die Gespräche sollen kurz vor dem Abschluss stehen, berichtet das Handelsblatt online am Sonntag unter Berufung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...