Die Deutsche Bahn will GDL am Montag ein Angebot vorlegen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn (DB) will der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Montag ein Angebot vorlegen, wenn beide Parteien am Vormittag in Berlin zur dritten Verhandlungsrunde zusammen kommen. Das Angebot soll helfen, die Corona-Schäden zu bewältigen und die Interessen der Beschäftigten zu wahren, erklärte DB-Personalvorstand Martin Seiler. "Im Gegenzug erwarten wir, dass die GDL-Spitze von ihren realitätsfernen Forderungen abrückt. Jetzt wird sich zeigen, ob die GDL-Führung bereit ist, Verantwortung für Beschäftigte und Bahn zu übernehmen, den wichtigen Beitrag der Deutschen Bahn für die Mobilitätswende anzuerkennen und nicht weiter zu gefährden", so Seiler weiter. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Im Zuge der Öffnung für neue Berufsgruppen fordert die GDL für das gesamte direkte Personal einen Eisenbahn-Flächentarifvertrag mit einer Entgelterhöhung um 4,8 Prozent zum 1. März 2021 sowie eine Corona-Prämie von 1.300 Euro. Dieser Tarifvertrag soll bei der DB neben dem Zugpersonal auch für die Arbeitnehmer der Fahrzeuginstandhaltung, des Netzbetriebs und für die Fahrweginstandhaltung gelten. Nach dem Abschluss mit der DB soll der Tarifvertrag analog des Flächentarifvertrags für das Zugpersonal BuRa-ZugTV für das gesamte direkte Personal im Eisenbahnsystem in Deutschland gelten.

May 16, 2021

