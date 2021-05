Top-Rendite mit den aussichtsreichsten Aktien aus der Lithiumbranche.Das weiße Alkalimetall Lithium ist zurzeit das heiße Eisen unter den Metallen. Ein anfängliches Überangebot schwappte nun in ein weltweites Defizit über. Die Folge: Der Preis für das begehrte Element steigt rasant an. Die enorm hohe Nachfrage hängt dabei mit der Herstellung von Akkus zusammen. In jeder Lithium-Ionen-Batterie stecken rund zehn Prozent des Metalls. Je mehr E-Autos und je mehr batteriebetriebene Elektrogeräte hergestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...