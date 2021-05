Frankfurter Rundschau (ots) - Beim fast komplett digitalen ökumenischen Christentreffen konnte in Frankfurt keine Kirchentagsatmosphäre aufkommen. Manche haben vielleicht sogar drei Kreuze gemacht, dass ihnen die singenden Heerscharen erspart geblieben sind. Die Kirchen haben dramatisch an Bindungskraft und Glaubwürdigkeit eingebüßt. In Scharen laufen ihnen die Mitglieder davon. Selbst viele Engagierte entfernen sich immer mehr von den Konfessionen, die bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt versagen, Frauen noch immer ins Abseits stellen oder - siehe Caritas - mit ihrem Veto einen besseren Tarifvertrag für alle in der Altenpflege verhindern. Dabei täten Zu- und Einspruch der Kirchen angesichts einer sich vertiefenden gesellschaftlichen Spaltung not. Auf die großen Fragen der Gerechtigkeit, die sich in Zeiten des Klimawandels und einer globalen Gesundheitskrise dringlicher denn je stellen, haben die Kirchen doch eigentlich überzeugende Antworten. Es liegt an ihnen, dass sie auch gehört werden.



