Deutschland (ots) - Niemand wollte bestreiten, dass Fliegen die Umwelt mehr schädigt als eine Reise mit dem Zug. Richtig ist auch, dass man für Bahnfahrkarten in vielen Fällen mehr bezahlen muss als für Flugtickets innerhalb Deutschlands oder Europas. Abgesehen von Lockangeboten ist es aber in der Regel nicht so, dass Flugtickets (mitsamt Gepäck!) zu billig sind. Vielmehr ist das Bahnfahren zu teuer. Das liegt insbesondere daran, dass die Deutsche Bahn ein Monopolist ist, der sehr erfolgreich Wettbewerber auf seinen Strecken verhindert oder zumindest klein hält. Im Flugverkehr herrscht dagegen ein harter Konkurrenzkampf. Gäbe es ihn nicht, wäre die Bahn sogar noch teurer.



