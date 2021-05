TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 17. Mai:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen

07:35 DEU: Aumann, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung (online)

DEU: Vantage Towers, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 04/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 04/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/21

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/21 (vorab)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 05/21

16:00 USA: NAHB-Index 05/21

19:00 RUS: BIP Q1/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

09:330 DEU: Online-Pk zu BMVI-Schienengipfel "Mit der Bahn umweltfreundlich durch Deutschland und Europa" u.a. mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer DEU: Online-Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Vollversammlung des European Round Table of Industrialists DEU: Videokonferenz Bundeskanzlerin Angel Merkel mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti DEU: Videokonferenz Bundeskanzlerin Angel Merkel mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Eduard Heger DEU: Videokonferenz Bundeskanzlerin Angel Merkel mit dem slowenischen Ministerpräsidenten Janez Jan?a DEU: Videokonferenz Bundeskanzlerin Angel Merkel mit dem slowenischen Ministerpräsidenten Janez Jan?a DEU: Voraussichtlich dritte Verhandlungsrunde zwischen Deutscher Bahn und GDL 09:30 DEU: Beginn Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank 20:30 FRA: Vor Gipfeltreffen zur finanziellen Unterstützung afrikanischer Länder (18.5.) + 20:30 Arbeitsessen im Élyséepalast, Gastgeber ist Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi