Der DAX dürfte am Montag seine zuletzt erzielten Gewinne leicht ausbauen. Die Aufholjagd zum Wochenausklang hatte dem Leitindex doch noch eine leicht positive Wochenbilanz beschert, obwohl er zwischenzeitlich auf ein Tief seit Ende März gefallen war. Gut zwei Stunden vor dem Auftakt wurde er nun vom Broker IG knapp mit 0,1 Prozent im Plus taxiert auf 15.437 Punkte. Der Rekord von gut 15.501 Zählern bleibt damit in greifbarer Nähe.Wie die Commerzbank am Morgen schrieb, haben die Sorgen der Anleger ...

