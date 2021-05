Wochenausblick: Quartalszahlen von SDAX und MDAX-Konzernen

Werbung



Nachdem in der vergangenen Handelswoche eine Vielzahl von DAX®-Konzernen ihre Quartalszahlen offengelegt haben, folgen in dieser Woche einige Unternehmen aus den hinteren Börsenreihen. Außerdem laden unter anderem die Deutsche Börse AG sowie die Commerzbank ihre Aktionäre zur virtuellen Jahreshauptversammlung ein.



Montag

Am frühen Montagmorgen erreicht um 4 Uhr Marktteilnehmer die Nachricht der jährlichen Einzelhandelsumsätze aus China. Um 7:35 Uhr lässt Aumann in seine Bücher für das erste Quartal 2021 blicken, während Eckert & Ziegler zehn Minuten später folgt. Zur Mittagszeit hält der Konzern Krones um 14 Uhr seine jährliche Hauptversammlung virtuell ab.





Dienstag

Bevor der Dienstag ganz im Zeichen von Hauptversammlungen steht, sollten Anleger zunächst einige andere Punkte im Auge behalten. Denn um 7 Uhr veröffentlicht zunächst Grand City Properties die Q1-Zahlen und eine halbe Stunde später die Dermapharm Holding. Um 8 Uhr gibt zudem Vodafone seine Jahreszahlen preis. Gleichzeitig wird in Großbritannien die Arbeitslosenänderung sowie die Arbeitslosenquote auf drei Monatsbasis bekannt gegeben. Anschließend laden um 10 Uhr dann einige Unternehmen aus den hinteren Börsenligen ihre Aktionäre zur jährlichen Hauptversammlung ein. Dazu zählen ElringKlinger, Hensoldt AG, Washtec, Commerzbank, Aareal Bank sowie Aurelius. Die letztgenannten starten um 10:30 Uhr bzw. 11 Uhr. Des Weiteren wird um 11 Uhr das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone auf Quartals- sowie Jahresbasis veröffentlicht. Um 12 Uhr legt zudem Home Depot seine Q1-Zahlen offen und um 14 Uhr Walmart. Abschließend hält Bet-at-Home.com um 14 Uhr seine Jahreshauptversammlung ab.

Mittwoch

Um 7 Uhr berichtet Corestate Capital über das erste Quartal 2021. Eine halbe Stunde folgt die Auto1 Group. Um 8 Uhr werden die jährlichen Verbraucherpreise in Großbritannien für Anleger relevant. Um 10 Uhr laden jeweils Vossloh, Zalando, Lanxess, Deutsche Börse, Uniper, Salzgitter sowie Aixtron ihre Aktionäre zur virtuellen Hauptversammlung ein. E.ON und Leoni starten ihre Hauptversammlungen um 12 Uhr, während Morphosys um 14 Uhr folgt. Zudem wird Porsche im Laufe des Tages sein Zahlenwerk zum ersten Quartal präsentieren. Abschließend sollten um 20 Uhr Marktteilnehmer einen Blick auf die Veröffentlichung des FOMC Protokolls in den USA werfen.

Donnerstag

Der Donnerstag hält mit der Zinssatzentscheidung der Nationalbank Chinas bereits um 3:30 Uhr relevante Nachrichten bereit. Um 7:30 wird dann die Veröffentlichung der Q1-Zahlen von Instone Real Estate wichtig. Um 10 Uhr laden zudem Knorr Bremse, Telefonica Deutschland sowie die Norma Group ihre Aktionäre zur virtuellen Jahreshauptversammlung ein.

Freitag

Der Freitag startet um 9:30 Uhr mit der Veröffentlichung des Markit PMI Gesamtindex für Deutschland. Gleichzeitig wird auch der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für Deutschland bekanntgegeben. Um 10 Uhr folgt anschließend die Veröffentlichung des Markit PMI Gesamtindex für die Eurozone, bevor um 10:30 Uhr der Markit PMI Index für Dienstleistungen in Großbritannien der Öffentlichkeit mitgeteilt wird. Das Ende der Handelswoche wir durch die Hauptversammlungen von Hypoport, Fresenius sowie Va-Q-Tec um 10 Uhr eingeläutet.

