Die Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03) hat das Geschäftsjahr 2020 überstanden. Mit einer weiteren relativen Bedeutungszunahme des E-Mobility-Bereichs, der weniger als die klasssiche Sparte unter der Investitionszurückhaltung in coorna Zeiten litt. Und das neue Jahr soll jetzt nach dem Dividendenverzicht für 2020 wieder eine Rückkehr auf den Wachstumspfad einläuten. Auftragseingang springt an - operativ weiter Schmalkost wegen Auftragszurückhaltung im Vorjahr Und so konnte Aumann zwar im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr den auftrgaseingang um 31,8 % auf 50,5 Mio EUR steigern. Aber der Umsatz ...

