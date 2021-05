DJ Gates musste Microsoft-Board wegen früherer Affäre verlassen - Kreise

Von Emily Glazer, Justin Baer, Khadeeja Safdar und Aaron Tilley

SAN FRANCISCO (Dow Jones)--Microsoft-Gründer Bill Gates hatte offenbar eine Affäre mit einer Mitarbeiterin seines Konzerns, die im vergangenen Jahr zu seinem Rücktritt aus dem Board der Microsoft Corp führte. Nachdem eine Microsoft-Ingenieurin in einem Brief behauptete, sie habe über Jahre hinweg eine sexuelle Beziehung zu Gates gehabt, hätten Mitglieder des Boards Ende 2019 eine Anwaltskanzlei damit beauftragt, die Angelegenheit zu untersuchen, sagten informierte Personen. Im Zuge der Untersuchung hätten einige Boardmitglieder entschieden, dass Gates zurücktreten müsse.

Gates sei zurückgetreten, bevor die Untersuchung abgeschlossen war und bevor das gesamte Board eine formale Entscheidung in der Angelegenheit treffen konnte, sagte eine andere mit der Angelegenheit vertraute Person.

Eine Sprecherin des Konzerngründers sagte: "Es gab eine Affäre vor fast 20 Jahren, die freundschaftlich endete." Gates' Entscheidung, aus dem Board auszutreten, habe in keinem Zusammenhang mit dieser Angelegenheit gestanden. Tatsächlich hatte er den Schritt seinerzeit damit begründet, mehr Zeit für wohltätige Projekte haben zu wollen. Er werde CEO Satya Nadella jedoch als Berater weiter zur Seite stehen. Am selben Tag räumte er auch seinen Sitz im Aufsichtsrat von Berkshire Hathaway Inc, dem Konglomerat, das von seinem Freund Warren Buffett geleitet wird.

Gates und seine Frau Melinda French Gates hatten Anfang des Monats angekündigt, dass sie sich nach 27 Jahren scheiden lassen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2021 01:49 ET (05:49 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.