Ulm (pta005/17.05.2021/08:00) - Die Uzin Utz Group setzt ihren Wachstumskurs im ersten Quartal 2021 fort. Die in 2020 ergriffenen strategischen Maßnahmen zeigen durchgängig Wirkung. So beläuft sich der Konzernumsatz im ersten Quartal auf 104,6 Mio. Euro (98,2 Mio. Euro Q1/2020), was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert um 6,6 % entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg überproportional um 36,6 % von 8,7 Mio. Euro auf 12,0 Mio. Euro.

Die vollständige Quartalsmitteilung ist abrufbar unter https://de.uzin-utz.com/investor-relations/finanzberichte/ quartalsmitteilungen/

Uzin Utz AG Adresse: Dieselstraße 3, 89079 Ulm Land: Deutschland

