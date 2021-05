DJ PTA-News: Vantage Towers AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 - Vantage Towers gut aufgestellt für künftige Wachstumschancen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta007/17.05.2021/08:00) - Vantage Towers AG: Vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021

17. Mai 2021

Vantage Towers gut aufgestellt für künftige Wachstumschancen

* Anhaltende Dynamik im ganzen Geschäft: - Im Geschäftsjahr 2021 kamen ca. 1.800 [ 1 ] neue Mietverträge bei einer Vermietungsquote von 1,40x hinzu; damit liegen wir über unserer Pro-forma-Vorgabe für das Geschäftsjahr 2021. - Es wurden rund ca. 600 [ 1 ] der angestrebten 550 Standorten eingerichtet. - Im vierten Quartal wurden zusätzlich zu den im dritten Quartal bekannt gegebenen Neuverträgen zwei Rahmenvertragserweiterungen unterzeichnet. * Erfolgreiche Börsennotierung am Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse im März 2021 abgeschlossen; die aktuelle Bewertung entspricht einer Marktkapitalisierung von mehr als EUR 13 Mrd. * Erste Anleiheemission mit einem Volumen von EUR 2,2 Mrd. bei einer sehr starken Investorennachfrage abgeschlossen. * Finanzergebnisse entsprechen der Pro-forma-Prognosen für das Geschäftsjahr 2021. * Geplanter Dividendenvorschlag von EUR 280 Mio. gemäß der Prognose. * Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 bekannt gegeben: Umsatzerlöse zwischen EUR 995 Mio. und EUR 1.010 Mio., EBITDAaL-Marge weitgehend stabil und wiederkehrender Free Cashflow zwischen EUR 390 Mio. und EUR 400 Mio. Mittelfristige Ziele bekräftigt.

Zusammenfassung der konsolidierten Finanzergebnisse (in EUR Mio.) GJ21 (ungeprüft) Konzern-Umsatzerlöse 545 Operativer Konzerngewinn 287 Gewinn vor Steuern 218 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 329 Gemessen am Zeitplan und der Art der Ausgründung der europäischen Funkturminfrastruktur und der Bildung des Konzernvermögens müssen zwei entscheidende Fakten bei der Überprüfung der oben dargestellten Ergebnisse der Gruppe berücksichtigt werden:

* Die Konzern-Finanz- und Ertragslage berücksichtigt die Einbeziehung a) der Gesellschaft ab dem 25. Mai 2020 und somit die Ergebnisse der deutschen Geschäftsbetriebe; b) der Märkte in Spanien, Portugal, der Tschechischen Republik, Ungarn, Rumänien und Irland sowie den 33,2%-Anteil an INWIT ab dem 17. Dezember 2020 nach dem Erwerb von CTHC; c) Vantage Towers Griechenland ab dem 22. Dezember 2020 und d) die 50%ige Beteiligung an Cornerstone ab dem 14. Januar 2021. * Gemäß IFRS 10 hat Vantage Towers vor dem Zeitpunkt, an dem es die Beherrschung erlangt hat, keine Finanzinformationen zu den Funkturmanlagen einbezogen. Dementsprechend enthält die obige Tabelle keinen Vergleich zu Vorjahreszeiträumen.

Wichtige konsolidierte Pro-forma-Angaben [ 2 ] , [ 3 ] , [ 4 ] (in GJ20PF GJ21PF Veränderung in EUR Mio.) (ungeprüft) (ungeprüft) % Umsatzerlöse (ohne Durchleitungseinnahmen) 945 966 +2,2 % Bereinigtes EBITDAaL 513 524 +2,1 % Wiederkehrender Free Cashflow (RFCF) 375 384 +2,4 % Vivek Badrinath, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der Vantage Towers AG, sagte: Nach dem bisher größten Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens - dem Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse - geben wir heute unsere ersten Jahresergebnisse als eigenständiges Unternehmen bekannt. Ich freue mich, dass wir unsere operativen wie finanziellen Ziele für das Geschäftsjahr 2021 vollständig erreicht haben. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Kommerzialisierung unseres Geschäfts und die Umsetzung unserer mittelfristigen Ziele. Die digitale Transformation in Europa nimmt an Fahrt auf und wir spielen dabei eine zentrale Rolle. Als ein sogenannter "5G-Superhost" sind wir ein Schlüsselfaktor für die Einführung von 5G. Die Mobilfunkanbieter bauen ihre Netzwerke aus, um mit dem steigenden Datenverkehr Schritt zu halten, und sie schätzen die Qualität unseres Netzes. Das unterstreicht unser Vertrauen in die zukünftige Entwicklung. Wir wollen unseren Umsatz steigern und unsere Effizienzprogramme umsetzen, um unseren Aktionären attraktive Renditen zu bieten. Vor allem aber freuen wir uns darauf, einen wichtigen Beitrag für eine bessere Vernetzung und eine nachhaltige Digitalisierung Europas zu leisten. Kontakt für weitere Informationen:

Investor Relations http://www.vantagetowers.com/investors ir@vantagetowers.com Media Relations http://www.vantagetowers.com/media media@vantagetowers.com

Zusammenfassung der Finanzergebnisse

Starke ausgewiesene Ertragslage und beabsichtigter Dividendenvorschlag von ca. EUR 280 Mio. [ 5 ]

Im Geschäftsjahr 2021 erzielten wir Umsatzerlöse von EUR 545 Mio. Diese setzen sich zusammen aus Umsatzerlösen aus Makrostandorten von EUR 514 Mio. (94,3 %), Umsatzerlösen aus Energiebereitstellung und anderen Umsatzerlösen von EUR 16 Mio. (2,9 %), weitere Mieterlöse von EUR 12 Mio. (2,1%) sowie Umsatzerlösen aus weiterbelasteten Investitionsausgaben von EUR 3 Mio. (0,6 %). Die Umsatzerlöse aus Makrostandorten sind in erster Linie auf neue Mietverträge und Standorte zurückzuführen. Im Geschäftsjahr 2021 wurden ca. 1.300 [ 1 ] neue Mietverträge außerhalb von Vodafone geschlossen, davon rund 860 aus der Vereinbarung zur gemeinsamen Nutzung aktiver Infrastruktur in Spanien. Die Umsatzerlöse mit Nicht-Vodafone-Kunden betreffen hauptsächlich Umsatzerlöse aus Makrostandorten. Im Geschäftsjahr 2021 erzielten wir mit Nicht-Vodafone-Kunden Umsatzerlöse in Höhe von EUR 58 Mio.

Unser größter Kostenpunkt sind die Grundstücksmieten; bei diesen handelt es sich um die Mieten, die wir den Vermietern von Grundeigentum, auf dem wir Telekommunikationsinfrastruktur errichten, zahlen. Im Geschäftsjahr 2021 beliefen sich die Abschreibungen der Nutzungsrechte aus den damit verbundenen Leasingverhältnissen auf EUR 120 Mio. und die Zinsen auf Leasingverbindlichkeiten auf EUR 28 Mio. Die Leasingverbindlichkeiten betrugen zum 31. März 2021 insgesamt ca. EUR 2,0 Mrd.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen EUR 37 Mio. und bestanden im Wesentlichen aus Energiekosten, vorläufigen Dienstleistungsverträgen und unseren Support-Verträgen. Wie an unserem Kapitalmarkttag und in unserem Börsenprospekt erläutert, führen wir derzeit eine Reihe von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung durch, um den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten zu senken. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Modernisierung unserer Energietechnik mithilfe von energieeffizienten Stromrichtern, Freikühlsystemen und grünen Lösungen wie Solarstromanlagen an unseren Standorten. Gleichzeitig stellen wir unser Energiemodell auf ein vollständiges Fernwartungs- und -messsystem um.

Der Anteil am Gewinn aus at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen betrug EUR 10 Mio., wobei die Gewinne von INWIT (Vantage Towers Gewinnanteil in Höhe von EUR 15 Mio.) und Cornerstone (Vantage Towers Gewinnanteil in Höhe von EUR 4 Mio.) durch die Amortisation der zugehörigen immateriellen Vermögenswerte in Höhe von EUR 9 Mio. gemindert wurden. Bei INWIT kamen im vierten Quartal 1.000 neue Mieter und 200 neue Small Cell Standorte hinzu. Das derzeit laufende Programm von INWIT für vertragliche Nachverhandlungen und Grunderwerb umfasst 600 Verträge. Die Dividendenprognose für INWIT wurde mit einer Dividende von EUR 0,30 je Aktie für das Kalenderjahr 2020 erfüllt; der Dividendenanteil von Vantage Towers belief sich auf EUR 96 Mio. Die Geschäftsentwicklung von Cornerstone verlief dank einer guten operativen Performance entsprechend den Erwartungen.

Thomas Reisten, Finanzvorstand (CFO) der Vantage Towers AG, sagte: Vantage Towers ist auf einem guten Weg, für unsere Aktionäre einen nachhaltigen Mehrwert zu generieren. Wir sorgen für ein Gleichgewicht zwischen unseren Wachstumszielen, Investitionen und Renditen bei einer Ausschüttungsquote von 60 % des wiederkehrenden Free Cashflows (RFCF). Wir freuen uns, dass wir unsere mittelfristigen Ziele bekräftigen können und geben heute unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 bekannt: Umsatzerlöse zwischen EUR 995 Mio. und EUR 1.010 Mio., eine weitgehend stabile EBITDAaL-Marge sowie einen wiederkehrenden Free Cashflow zwischen EUR 390 Mio. und EUR 400 Mio.

Der Vorstand beabsichtigt den Aktionären eine attraktive Dividendenausschüttung zu bieten. Die angestrebte Ausschüttungsquote beträgt 60 % der Summe aus dem wiederkehrenden Free Cashflow (der konsolidierten Gruppe) und den von INWIT und Cornerstone gezahlten Dividenden. Für das am 31. März 2021 endende Geschäftsjahr beabsichtigt der Vorstand, der Hauptversammlung 2021 die Ausschüttung einer Dividende von EUR ca. 280 Mio. vorzuschlagen.

Bilanz, Finanzierung und Liquidität

Wir haben erfolgreich unsere erste Anleihe mit einem Volumen von EUR 2,2 Mrd. begeben; diese besteht aus im Jahr 2025 fälligen 0,000%-Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 750 Mio., im Jahr 2027 fälligen 0,375%-Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 750 Mio. und im Jahr 2030 fälligen 0,750%-Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 700 Mio. Die Anleihen valutierten am 31. März 2021 und sind mit Baa3 von Moody's bzw. BBB- von S&P geratet.

