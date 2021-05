The following instruments on XETRA do have their first trading 17.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.05.2021Aktien1 NO0010890304 Aker Carbon Capture AS2 NO0010894512 CSAM Health Group AS3 PLHOTB000011 Carlson Investments S.A.4 PLSTRGM00014 Centurion Finance S.A.5 PLIPOSA00010 ELQ S.A.6 PLJRSDB00015 Fintech S.A.7 PLM4B0000017 M4B S.A.8 US5856462016 Melrose Industries PLC9 PLGRMNK00014 Mennica Skarbowa S.A.10 PLMPAY000017 mPay S.A.11 PLSITE000013 No Gravity Games S.A.12 PLPSSUS00018 Passus S.A.13 PLPRIPK00018 PRI EKOPARK S.A.14 PLROCCA00013 Rocca S.A.15 PLRSYSA00014 RSY S.A.16 PLSFD0000013 SFD S.A.17 PLRKLMF00010 Spark VC S.A.18 PLSMLNG00010 Summal Linguae S.A.19 PLPBLIA00012 Tech Invest Group S.A.20 US92025Y1038 Valneva SE21 CA0091204036 Airiq Inc.22 CA24463V1013 Defence Therapeutics Inc.23 GB00BN92HZ16 East Star Resources PLC24 CA3181081074 Fire & Flowers Holdings Corp.25 DK0061531944 Hydract A/S26 GB00BNDRMJ14 Alphawave IP Group PLC27 US97751W1062 Wizz Air Holdings PLC28 SE0015810239 Kinnevik AB A29 SE0015810247 Kinnevik AB B30 FI4000506811 Nexstim OyjAnleihen/ETF1 US071734AL17 Bausch Health Companies Inc.2 US378272BE79 Glencore Funding LLC3 US378272BC14 Glencore Funding LLC4 US66977WAS89 Nova Chemicals Corp.5 US75972AAD54 Renewable Energy Group Inc.6 US83304AAE64 Snap Inc.7 US853496AH04 Standard Industries Inc.8 US90932LAH06 United Airlines Inc.9 US92840VAH50 Vistra Operations Company LLC10 XS2343821794 Volkswagen Leasing GmbH11 XS2343822842 Volkswagen Leasing GmbH12 XS2343846940 BorgWarner Inc.13 XS2343113101 International Consolidated Airlines Group S.A.14 XS2343822503 Volkswagen Leasing GmbH15 XS2343850033 Macquarie Group Ltd.16 DE000RLP1304 Rheinland-Pfalz, Land17 CH1108704839 Transurban Queensland Finance Pty Limited18 CH1111392861 Walliser Kantonalbank19 FI4000507132 Finnair Oyj20 USU3149FAC33 Fresenius Medical Care US Finance III Inc.21 USU3149FAD16 Fresenius Medical Care US Finance III Inc.22 XS2343510520 Kellogg Co.23 XS2344384842 Ontario Teachers Finance Trust24 XS2344384768 Ontario Teachers Finance Trust25 US83088MAK80 Skyworks Solutions Inc.26 DE000HV2AYJ2 UniCredit Bank AG27 XS2343851510 Virgin Money UK PLC28 AT000B101423 Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft29 USH3698DDH47 Credit Suisse Group AG30 XS2342250227 Cyrusone Europe Finance DAC31 XS2343014119 Danske Bank A/S32 USU4233HAA87 Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl33 XS2321520525 Permanent TSB Group Holdings PLC34 US71568QAE70 PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]35 US75508XAA46 Rayonier L.P.36 USG8201NAH55 Sinopec Group Overseas Development [2017] Ltd.37 US83088MAL63 Skyworks Solutions Inc.38 USG8450LAP97 State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.39 USU91505AQ77 Univision Communications Inc.40 USU9226VAH07 Vistra Operations Company LLC41 US808513BS37 Charles Schwab Corp.42 US808513BR53 Charles Schwab Corp.43 DE000HLB2243 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale44 DE000HLB2102 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale45 XS2343563214 Swedbank AB46 IE00BKVD2J03 CSIF (IE) DAX 50 ESG Blue UCITS ETF (Class B EUR Shares)