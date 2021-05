DJ Covid-19-Impfstoff von Sanofi-GSK geht bald in Phase III

Von Cecilia Butini

BARCELONA (Dow Jones)--Der von Sanofi zusammen mit Glaxosmithkline entwickelte Covid-19-Impfstoff hat in der klinischen Phase-II-Studie positive Ergebnisse erzielt und wird in wenigen Wochen in der zulassungsrelevanten Phase III getestet.

In einer Mitteilung des französischen Pharmakonzerns heißt es, der Impfstoff habe in allen an der Studie beteiligten Altersgruppen in hohem Maße Reaktionen neutralisierender Antikörper gezeigte, die dem Niveau einer natürlichen Infektion vergleichbar seien.

Bei der nun anstehenden Phase-III-Studie soll die Wirksamkeit von zwei Impfstoffformulierungen an mehr als 35.000 Erwachsenen aus vielen Ländern untersucht werden. Eingeschlossen seien Virusvarianten aus Wuhan und Südafrika. Die Zulassung der Impfung wird für das vierte Quartal erwartet.

