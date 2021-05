Die Wiener Börse dürfte aufgrund positiver Vorgaben von der Wall Street am Montag etwas höher in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte eine Stunde vor Handelseröffnung um 0,2 Prozent höher.Leichten Gegenwind könnte nach einem starken Wochenschluss in den Vereinigten Staaten das Wachstum der Industrie in China gebracht haben. Es hat sich im April auf plus 9,8 ...

