Nach einer turbulenten Vorwoche zeichnet sich für den DAX am Montag ein behaupteter Handelsstart ab. Aktuell wird der deutsche Leitindex bei 15.409 Zählern berechnet und damit praktisch unverändert. Geprägt bleibt das Geschäft an den Aktienmärkten von der latenten Inflations- und damit verbunden einer Zinsangst. Zuletzt allerdings wurden diese Sorgen etwas gedämpft, weshalb insbesondere die US-Märkte am Freitag kräftig zulegen konnten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

