Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) ist nicht gerade als Kursrakete bekannt. Die zahlreichen Kapitalerhöhungen seit der Finanzkrise in Kombination mit der Staatshilfe haben den Wert der einzelnen Aktie stark dezimiert. Seit dem Allzeithoch von 2007 ist der Kurs um mehr als 90 % gefallen. Aktuell kostet ein Anteilsschein noch 6,50 Euro (Stand: 15.05.2021). Aber allein in dieser Woche ist der Kurs zur Abwechslung mal um mehr als 15 % in die Höhe gesprungen. Ist das der Startschuss für eine Aufholjagd ...

Den vollständigen Artikel lesen ...