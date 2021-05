Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Aufgrund des Feiertags war zum Ende der letzten Woche keine relevante Aktivität am Primärmarkt zu verzeichnen, so die Analysten der Helaba.Auch neue Mandate seien kaum zu finden und so sei die Pipeline nur schwach gefüllt. Beim HELABA-ING SPEED DATING EVENT am Mittwoch, den 19. Mai 2021, bestehe die Möglichkeit, neun verschiedene Covered-Bond-Emittenten aus Skandinavien, Österreich, Frankeich und den Niederlanden in virtuellen Meetings kennen zu lernen. ...

