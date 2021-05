LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LEG Immobilien von 125 auf 130 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. LEG steigere abermals den Substanzwert, schrieb Analyst Paul May in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vergleich zu anderen deutschen Wohnimmobilien-Unternehmen sei LEG aber bereits höher bewertet./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2021 / 13:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000LEG1110

