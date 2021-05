Der New Yorker Finanzinvestor steht laut Bloomberg vor der Übernahme der ERM Group. Das 1971 gegründete Consultingbüro ist auf das Themenfeld Nachhaltigkeit fokussiert, das Kürzel ERM steht für Environmental Resources Management. Bei dem noch nicht abgeschlossenen Deal würde ERM Group mit 3 Mrd. $ bewertet, so Bloomberg. Mit einer Übernahme wird KKR sich optimal für die stärkere Ausrichtung der US-Wirtschaft in Sachen Klima- und Umweltschutz unter Präsident Biden positionieren. Die Aktie von KKR (Kohlberg, Kravis, Roberts) hatte vor einer Woche ihr Allzeithoch bei 59,15 $ markiert, das Unternehmen wird aktuell mit rund 32,5 Mrd. $ bewertet. In der Range 50/55 $ ist KKR ein Kauf.



