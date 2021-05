München (ots) - Ab sofort verstärkt Dr. Peter Schreiner die Geschäftsführung von gesund.de. Schreiner, der mehr als 20 Jahre Erfahrung im deutschen und europäischen Gesundheitsmarkt sowie in der Entwicklung und Vermarktung digitaler Lösungen einbringt, übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung, der auch Maximilian Achenbach und Dr. Sven Simons angehören.Vor seinem Wechsel zu gesund.de hatte Dr. Peter Schreiner bei NOVENTI den Bereich digitale Lösungen verantwortet und in dieser Funktion bereits am Aufbau von gesund.de mitgewirkt. Der promovierte Kaufmann hatte zuvor fast 17 Jahre lang für das Gesundheitsunternehmen McKesson Europe AG (ehemals Celesio AG) im In- und Ausland gearbeitet. 2011 wechselte Dr. Schreiner konzernintern zur GEHE Pharma Handel GmbH, wo er 2017 den Vorsitz der Geschäftsführung übernahm. 2019 war er einer der Gründer der pro AvO, der Initiative für die Apotheke vor Ort, die Anfang des Monats zu einem Teil von gesund.de wurde. Im Zuge des Zusammenschlusses von GEHE und Alliance Healthcare Deutschland verließ Schreiner Ende 2020 das Unternehmen, um Anfang des Jahres bei NOVENTI anzufangen. "gesund.de will den deutschen Gesundheitsmarkt digital vernetzen und damit sowohl für die Endverbraucher, als auch für die lokalen Leistungserbringer Mehrwerte schaffen. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinen Kollegen in der Geschäftsführung und dem gesamten Team von gesund.de maßgebliche Impulse für den digitalen Wandel in der deutschen Gesundheitsversorgung zu setzen" erklärt Dr. Schreiner.STARKES FÜHRUNGSTRIO FÜR GESUND.DEMit Dr. Peter Schreiner ist die Geschäftsführung der gesund.de jetzt komplett. Er wird seine Expertise insbesondere in den Bereichen Governance, Finanzen und Personal einbringen. Zusammen mit Peter Menk verantwortet er darüber hinaus die Kooperation mit den pharmazeutischen Herstellern.Der Digital-Experte Maximilian Achenbach verantwortet hier die Bereiche Product & Tech, Operations, IT und Einkauf. Der Betriebswirt leitet das kommerzielle Digitalgeschäft der PHOENIX Gruppe, die in mehr als 27 europäischen Ländern als Marktführer aktiv ist und war viele Jahre im internationalen E-Commerce Umfeld tätig. Als Mentor bei Startupbootcamp, einem der weltweiten größten Accelerator-Netzwerke für Start-ups, gilt Achenbach zudem als ausgewiesener Kenner der Startup-Szene und als digitaler Vordenker. "Mit dem neuen Führungsteam sind wir bei der GfD nun optimal aufgestellt, um die digitale Transformation des deutschen Gesundheitsmarkts weiter voranzubringen", erklärt Maximilian Achenbach. "gesund.de bietet den Endkonsumenten erstmals eine ganzheitliche Digital-Lösung für die gesamte Bandbreite ihrer gesundheitlichen Anliegen."Dr. Sven Simons, seit 2019 Bereichsvorstand für Kunden & Innovationen bei NOVENTI Health SE, zeichnet bei gesund.de verantwortlich für die Bereiche Commercial & Sales, Marketing & Communications sowie Health Services. Als promovierter Pharmazeut mit langjähriger Erfahrung als selbstständiger Apotheker und ehemaliges Präsidiumsmitglied des Marketing Vereins Deutscher Apotheker (MVDA) e.V. steht Dr. Simons für die multidisziplinäre Vernetzung aller relevanten Leistungserbringer im Gesundheitsmarkt. "Die Plattform gesund.de kombiniert auf einzigartige Weise innovativen Online-Komfort mit der persönlichen Gesundheitsversorgung vor Ort", sagt Dr. Simons. "Als Geschäftsführungsteam sehen wir es als unsere Aufgabe an, diese Premiere auf dem deutschen Gesundheitsmarkt zu der zentralen Drehscheibe rund um das Thema Gesundheit sowohl für Leistungserbringer als auch für Verbraucher zu entwickeln."ZU GESUND.DEgesund.de will als deutschlandweite, einheitliche Gesundheitsplattform Verbraucher und Patienten mit allen Akteuren des Gesundheitswesens wie den Vor-Ort-Apotheken, Ärzten und weiteren Heilberuflern sowie Pflegediensten, Sanitätshäusern und Krankenkassen zusammenbringen und so ein in Deutschland einzigartiges Gesundheits-Ökosystem entstehen lassen. Damit ist gesund.de die gemeinsame Antwort der Gesundheitsversorger vor Ort auf die voranschreitende Digitalisierung des Gesundheitsmarktes - gerade im Hinblick auf die bevorstehende Einführung des E-Rezepts.In den ersten zwei Wochen nach Vertriebsstart haben sich bereits rund 2.000 Apotheken bei gesund.de angemeldet. Die Freischaltung der Plattform für Verbraucher ist noch im 2. Quartal dieses Jahres geplant. Gesellschafter von gesund.de sind PHOENIX, NOVENTI, Wort&Bild, BD Rowa und Sanacorp.Pressekontakt:PRESSEKONTAKTDiane RiedelGesundheit für Deutschland GmbH & Co. KGMobil: +49 173 376 7858E-Mail: diane.riedel@gesund.dewww.gesund.deOriginal-Content von: gesund.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155588/4916353