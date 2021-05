Die Wiener Börse ist am Montag mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet. Rückenwind dürften positive Vorgaben aus den USA geliefert haben, wo am Freitagabend die Wall Street klar im grünen Terrain geschlossen hatte. Gegenwind kam dagegen von Konjunkturdaten aus China.Der heimische Leitindex ATX tendierte gegen 9.15 Uhr um 0,13 Prozent höher bei 3.426,80 Punkten. Der ATX Prime legte ebenfalls ...

