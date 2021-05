EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Emmen, Schweiz, 17. Mai 2021 PRESSEMITTEILUNG

Produkte, Lösungen und Plattformen für das New und das Next Normal



Am 19. Mai findet die Internationale Channel Trends+Visions als bereits vierte komplett virtuelle Veranstaltung des Technologie-Providers statt. Neben vielen Präsentationen, Webinaren und Gesprächsrunden in den 24 teilnehmenden Ländern erwartet die Besucher bei den zentralen Veranstaltungen eine ganze Reihe hochkarätiger Redner, unter anderem von Epson, HP und Microsoft. Weiteres Highlight wird eine Live-Führung um 11 Uhr durch das Innovations-Center von HPE in Genf sein. Außerdem erwartet die Besucher eine filmische Weltpremiere im Rahmen der mit Bloomberg entwickelten Dokumentationsreihe "50 Global Leaders".

"Wir freuen uns sehr über das große Interesse der Vendoren. Neben ausnahmslos allen bekannten Herstellern unserer Branche sind auch viele neue Unternehmen mit interessanten Produkten und Services vertreten. Besonders beeindruckend sind für mich die über 300 Einzel-Formate, in denen unsere Mitarbeiter, teils gemeinsam mit den Herstellern, den Messebesuchern neue Produkte, Technologien und Geschäftsmodelle vorstellen. Dabei geht es um schnellere Bestellungen, effizientere Prozesse und höhere Profitabilität, immer mit dem Ziel einer verantwortungsvollen und nachhaltig erfolgreichen Entwicklung unserer Branche", so Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN).



Die Brandbreite reicht von Artificial Intelligence bis Zubehör, von Data-Center- bis zu IoT-Lösungen. Eine vollständige Übersicht ist zu finden unter www.alsoctv.com. Dort können sich interessierte Besucher auch zu dem kostenfreien Event anmelden und ihren Messebesuch planen.



ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 24 Ländern Europas sowie in insgesamt 90 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem bietet rund 110 000 Resellern Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1340 Produkt-Kategorien. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Der Bereich Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Der Bereich Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Weitere Informationen unter: https://also.com. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland.



Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.