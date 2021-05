Nasdaq Stockholm AB: Adapteo Oyj ges observationsstatus / Adapteo Oyj receives observation status (83/21)

Idag, den 17 maj 2021, offentliggjorde Palace Bidco Oy ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Adapteo Oyj. Enligt regelverket för Nasdaq Stockholm kan ett bolag ges observationsstatus om bolaget är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande. Med hänvisning till det ovanstående beslutar Nasdaq Stockholm AB att aktierna i Adapteo Oyj (ADAPT, ISIN-kod FI4000383898, orderboks-ID 175715) ska ges observationsstatus. Today, May 17, 2021, Palace Bidco Oy disclosed a public takeover bid to the shareholders in Adapteo Oyj. The rules of Nasdaq Stockholm state that a listed company may be given observation status if the company is subject to a public takeover bid. With reference to the above, Nasdaq Stockholm AB decides that the shares in Adapteo Oyj (ADAPT, ISIN code FI4000383898, order book ID 175715) shall be given observation status. För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Bolagsövervakningen på telefon 08-405 70 50. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 70 50.