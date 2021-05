Mössingen (ots) - So viel Geld hat noch niemand auf einen Schlag bei der Deutschen Postcode Lotterie gewonnen: Dank seines Loses im gezogenen Postcode 72116 KN jubelt Herbert* aus Mössingen über unglaubliche 700.000 Euro. Weitere 700.000 Euro verteilen sich auf 133 Gewinnerinnen und Gewinner in der dazugehörigen Postleitzahl. Der Monatsgewinn in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro versetzt die Kreisstadt in Baden-Württemberg in einen Ausnahmezustand.Beim Blick auf die Gewinnsumme ist der sympathische Herbert im ersten Moment bewegungs- und sprachlos: Sein Mund und die Augen sind weit aufgerissen, bis ein lauter Jubelschrei die kurze Stille an diesem sonnigen Samstagmorgen im schwäbischen Mössingen durchbricht. "Jaaa, das ist unglaublich!", sagt der 51-Jährige mit einem breiten Grinsen im Gesicht und reckt den großen Scheck in die Luft. "700.000 Euro?! Endlich habe ich mal Glück."Straßenpreis-Moderator Felix Uhlig ist an diesem Wochenende nach Mössingen gekommen, um ihm den Scheck mit der unglaublichen Summe persönlich zu überreichen. "Vor 14 Tagen habe ich noch zu meinem Mann gesagt: Es wäre ja schon schön, wenn die Postcode Lotterie auch mal bei uns vorbeikäme", sagt Ehefrau Susanne* freudestrahlend. "Und jetzt seid ihr hier. Unglaublich!"Diesen Tag werden Herbert, Susanne und die drei Kinder wohl so schnell nicht vergessen: "Damit habe ich in meinen kühnsten Träumen nicht gerechnet", sagt der Mössinger. "Mein erster Gedanke, als ich die Summe gelesen habe: Jetzt bin ich schuldenfrei. Dann werde ich meine Mutter dabei unterstützen, ihr Haus zu renovieren. Und endlich kann ich mir meinen großen Traum erfüllen und den Kindern die Niagarafälle in Kanada zeigen." Eine Botschaft für die Nachbarschaft hat Herbert noch: "Ich kann nur eines sagen: Macht alle mit! Das ist geil! Und wisst ihr was: Jetzt kaufe ich mir noch ein Los."Nicht nur Postcode-Gewinner Herbert darf sich am Samstag über den Besuch eines kleinen Teams der Deutschen Postcode Lotterie freuen, weitere 133 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dank seines gezogenen Postcodes 72116 KN in der dazugehörigen Postleitzahl 72116 zusammen ebenfalls 700.000 Euro gewonnen. Die Glückspilze erhalten 4.216 Euro pro Los - und da neun von ihnen mit drei Losen an den Ziehungen teilnehmen, jubeln sie über insgesamt 12.648 Euro. Unter ihnen: Michael*, Eberhard* und Bilal*. "Mit diesem Gewinn habe ich überhaupt nicht gerechnet", sagt Bilal und herzt seine Ehefrau Merih*. "Vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Sobald es wieder möglich ist, werden wir endlich unseren Türkei-Urlaub machen."Landkreis Tübingen erneut im Postcode-GlückBereits zum dritten Mal geht der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie nach Baden-Württemberg. Der gezogene Postcode 79771 AD bescherte der fünffachen Mutter Birgit* aus Klettgau (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/artikel/05-sep-2019-79771-klettgau-baden-wuerttemberg) im September 2019 300.000 Euro. Und einmal waren die Düsseldorfer Glücksboten sogar schon in Tübingen: Im Oktober 2017 freute sich Monatsgewinner Walter* dank zweier Lose über 250.000 Euro. Die ganze Geschichte aus Tübingen lesen Sie hier (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/artikel/05-okt-2017-72074-tuebingen-baden-wuerttemberg).Der gute Zweck gewinnt immerDank aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Baden-Württemberg konnte die Soziallotterie in dem Bundesland bereits fast 300 soziale und grüne Projekte mit insgesamt mehr als 8,7 Millionen Euro fördern. Eins davon setzt sich für den Schutz eines wirklich besonderen Vogels ein: Der WWF Deutschland und das Waldrapp-Team unternehmen in Überlingen den weltweit ersten Versuch, den Waldrapp wieder langfristig als Zugvogel anzusiedeln. Mehr dazu erfahren Sie hier (https://www.postcode-lotterie.de/projekte/charities/www-waldrapp).*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner/Gewinnerin sowie Angehörige werden mit ihrem Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch und Natur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus der Postleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode zusammensetzt. Beim Monatsgewinn werden nunmehr insgesamt 1.400.000 Euro ausgeschüttet - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften zusammen und tun zugleich Gutes.30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits über 3.000 Projekte mit mehr als 80 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Die Ziehung: Persönliche GewinnbenachrichtigungDie monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen Ziehungen nehmen alle gültigen Lose teil und es gibt jeden Tag garantierte Gewinner. Erwerben kann man diese unter www.postcode-lotterie.de oder der kostenlosen Telefonnummer 0800 - 800 66 80. Die Gewinner werden per Anruf, Brief oder E-Mail informiert. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die nächste Ziehung ist am 4. 