Köln (ots) - Zu wenig frische Luft, zu viele Süßigkeiten und eine Zwangspause für den Breitensport: Eine direkte Folge der Corona-Pandemie ist ein Bewegungsmangel, der vor allem für Kinder dramatisch ist. So haben sich laut einer Langzeitstudie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)* Kinder und Jugendliche im zweiten Lockdown deutlich weniger bewegt als im ersten Lockdown. Waren es im Frühjahr 2020 noch 166 Minuten pro Tag, waren die Kinder im Februar 2021 nur noch 75 Minuten am Tag sportlich aktiv, zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Knapp 30 Prozent der Befragten seien nach eigenen Angaben dicker geworden. Mit dem Aktionstag "Fit durch den Frühling" am Donnerstag, 20. Mai, ab 06.00 Uhr bei RTL, will die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." auf diesen Bewegungsmangel aufmerksam machen und Kinder zu Sport und Bewegung motivieren. Gleichzeitig werden Spenden für Bewegungsprojekte für Kinder gesammelt.In den RTL-Magazinen "Guten Morgen Deutschland", "Punkt 12", "Explosiv" und "Exclusiv" sowie bei "RTL Aktuell" und im "Nachtjournal" liefern prominente Sportler:innen Bewegungsideen, die jede:r einfach umsetzen kann. Der ehemalige Fußballspieler Hans Sarpei zeigt beispielsweise Übungen, die fußballbegeisterte Kinder auch zuhause im Garten oder auf der Straße machen können. Bayern-Legende Uli Hoeneß erzählt, was es für ihn bedeutet hat, als Kind seinen ersten Fußball zu bekommen. "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse präsentiert Tanzschritte, die jedes Kind ganz einfach zuhause nachmachen kann. Und der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther, seine Frau Miriam und seine Mutter Rosi Mittermaier testen gemeinsam mit Kindern alte Kinderspiele wie Gummitwist, Fangen und Himmel + Hölle. In einer Challenge mit den RTL-Moderator:innen Angela Finger-Erben und Wolfram Kons heißt es außerdem: Erwachsene gegen Kinder - wer stellt sich bei den klassischen Outdoor-Spielen besser an?Wolfram Kons, Gesamtleiter Charity RTL: "Besonders die Kinder leiden unter den Folgen von Corona - seelisch und körperlich. Viele haben kaum noch Bewegung, machen kaum noch Sport. ,RTL - Wir helfen Kindern' unterstützt seit vielen Jahren aktiv Sport- und Bewegungsprogramme für Kinder, bundesweit in den RTL-Kinderhäusern. Mit Leuchtturmprogrammen wie 'Fit 4 Future' oder 'Step' haben wir Millionen Kinder erreicht. Jetzt wollen und müssen wir weitere Impulse zum Sport geben. Und welche Jahreszeit wäre für einen Neustart besser als der Frühling?"Die Aktion "Fit durch den Frühling" findet auch umfassend auf den Social-Media-Kanälen der Mediengruppe RTL statt. Außerdem wird RTL.de an prominenter Stelle eine eigene Kategorie mit aufmerksamkeitsstarkem Banner einrichten und dort alle Beiträge zum Thema sammeln.Hashtags zur Aktion: fitdurchdenfrühling rtlwirhelfenkindern bewegungfürkinder"RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 199 Millionen Euro seit 1996Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." entstehen, trägt die Mediengruppe RTL Deutschland. Auch die erwirtschafteten Zinsen, dienen zur Deckung der bei der Stiftung anfallenden Verwaltungskosten. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen "RTL - Wir helfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 199 Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern" förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zahllosen Kindern in Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.Spendenkonto:Empfänger: Stiftung RTLKonto: DE55 370 605 905 605 605 605Bank: Sparda-Bank WestBIC: GENODED1SPKCharity-SMS: Kennwort KINDER an die 44844 (10EUR/SMS ggf. + TransportkostenOder online unter www.rtlwirhelfenkindern.de*befragt wurden 1700 junge Menschen im Alter von vier bis 17 JahrenPressekontakt:Anna VelkenUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 43 05anna.velken@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4916373