DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien starten behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Behauptet sind Europas Börsen am Montag in den Handel gestartet. Guten Vorlagen aus den USA stehen uneinheitlichen der asiatischen Börsen gegenüber. Neue Wirtschaftsdaten aus China zeigten zudem, dass die extrem hohe Aufwärtsdynamik des Aufschwungs zuletzt etwas nachgelassen hat. Die Renditen sinken am Montagmorgen wieder etwas. Der DAX steigt um 0,1 Prozent auf 15.425 Zähler, der Euro-Stoxx-50 sinkt marginal auf 4.016 Punkte.

Am Nachmittag wird in den USA der Empire State Manufacturing Index veröffentlicht. Wesentlich wichtiger als der Konjunkturindex der Notenbankzentrale in New York ist allerdings der sogenannte Philly-Fed am Donnerstag.

Deutsche Telekom legen 1,5 Prozent nach einer Hochstufung durch Barclays zu. Europaweit gesucht sind Automobilwerte, der Sektorindex ist mit 1 Prozent Plus aktueller Tagesgewinner. Im DAX legen VW und BMW sogar um 1,5 Prozent zu.

Bayer unter Druck nach US-Urteil

Mit nur 2,3 Prozent Minus zeigen sich Bayer nach negativen Nachrichten aus den USA. Das Bundesberufungsgericht in San Francisco bestätigte eine Verurteilung des Konzerns zu rund 25 Millionen Dollar Schadenersatz an einen an Krebs erkrankten Kläger. Bayer kündigte nun Rechtsmittel bis hin zum Obersten US-Gerichtshof an. "Die Chancen der Kläger in den weiteren noch anhängigen Klagen haben sich nun deutlich verbessert", sagt Heino Ruland von Ruland Research zu Bayer.

Gut sehen die Jahreszahlen von Ryanair aus. Die Fluglinie habe sich "besser als erwartet geschlagen", sagt ein Händler. Der Nettoverlust von 815 Millionen liege deutlich unter der Planung von 850 bis 950 Millionen Euro. Die Aussichten angesichts der Wiederbelebung des Tourismus fielen gut aus. Obwohl der Aktienkurs schon deutlich stärker gelaufen ist als die Kurse der europäischen Konkurrenten geht es am Morgen weitere 1,5 Prozent nach oben.

Mit einem Freudensprung von 9 Prozent bei Aumann werden die Quartalszahlen gefeiert. Vor allem der Auftragseingang kommt gut an, er ist um ein Drittel gestiegen - im Bereich Elektromobilität hat er sich sogar verdreifacht. Nach dem schwachen Vorjahr sieht Aumann nun erste Anzeichen einer Marktbelebung.

Auch bei Eckert & Ziegler geht es nach Zahlenvorlage nach oben - um 4 Prozent. Der Medizintechniker steigerte den Gewinn trotz eines stagnierenden Umsatzes deutlich.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.015,65 -0,04 -1,79 13,03 Stoxx-50 3.440,04 -0,08 -2,75 10,67 DAX 15.425,09 0,05 8,45 12,44 MDAX 32.166,91 0,08 25,74 4,45 TecDAX 3.333,02 0,16 5,22 3,74 SDAX 15.735,70 0,60 93,27 6,58 FTSE 7.036,03 -0,11 -7,58 9,03 CAC 6.381,77 -0,05 -3,37 14,96 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,12 0,01 -0,36 US-Zehnjahresrendite 1,62 -0,01 -1,06 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:07h Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2138 -0,02% 1,2128 1,2138 -0,6% EUR/JPY 132,61 -0,05% 132,56 132,79 +5,2% EUR/CHF 1,0945 -0,02% 1,0945 1,0958 +1,3% EUR/GBP 0,8603 -0,10% 0,8609 0,8617 -3,7% USD/JPY 109,25 -0,02% 109,30 109,41 +5,8% GBP/USD 1,4110 +0,07% 1,4088 1,4087 +3,3% USD/CNH (Offshore) 6,4425 +0,04% 6,4420 6,4403 -0,9% Bitcoin BTC/USD 44.704,01 -1,11% 44.718,51 51.332,76 +53,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,32 65,37 -0,1% -0,05 +34,3% Brent/ICE 68,54 68,71 -0,2% -0,17 +33,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.852,92 1.844,69 +0,4% +8,24 -2,4% Silber (Spot) 27,70 27,40 +1,1% +0,29 +4,9% Platin (Spot) 1.231,95 1.227,08 +0,4% +4,88 +15,1% Kupfer-Future 4,69 4,66 +0,5% +0,02 +33,0% ===

May 17, 2021 03:35 ET (07:35 GMT)

