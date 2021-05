Die Entwicklung von neuen Corona-Impfstoffen läuft auf Hochtouren. Auch die beiden europäischen Pharma-Riesen GlaxoSmithKline (GSK) und Sanofi wollen ein entsprechendes Vakzin zur Marktreife führen. Mit vielversprechenden Ergebnissen in der Phase 2 der klinischen Entwicklung ist der Weg für eine zulassungsrelevante Studie nun geebnet.Wie Sanofi am Montag bekanntgab, habe der Impfstoff in allen an der Studie beteiligten Altersgruppen in hohem Maße Reaktionen neutralisierender Antikörper gezeigt. ...

